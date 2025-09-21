Midgård – Gotlands vikingar

Gotlands Museum

Ny basutställning

Gotlands Museums nya basutställning Midgård – Gotlands vikingar beskrivs som ”en nyskapande utställning om vikingatiden, skapad i dialog med gotländska gymnasieungdomar”.

Utställningen ger en levande bild av vikingarnas värld, från vendeltiden fram till medeltiden, och lyfter Gotlands speciella roll inom handel, kultur och teknisk utveckling under denna period. Genom ljud, bilder, föremål och interaktiva stationer får besökaren uppleva hur vikingarna levde, reste, trodde och tänkte.

– Vi hoppas att detta ska bli en utställning som lockar både gotlänningar och tillfälliga besökare. Vikingatiden är en spännande period på många sätt, i synnerhet ur ett gotländskt perspektiv, med många och rika fynd som gjorts från denna tid, säger Jenny Westfält, museichef på Gotlands Museum.

Förberedelserna inför den nya basutställningen har pågått i flera år. Museets experter har arbetat fram tematiska avsnitt och texter, och gjort urvalet av föremål. För att ge liv åt vikingatiden har även formgivare, textilkonstnärer, konsthantverkare, musikarkeologer, Musik i Syd och ytterligare sakkunniga engagerats.

Det är inte enbart museiföremålen som står i centrum. I utställningen lyfts också aspekter som biologi, kläder, utseende, identitet, mat, lek, musik, djurhållning och naturliv – allt som tillsammans formar en rik och mångfacetterad bild av att vara människa under vikingatiden.

Utställningen, som öppnade den 3 maj 2025, är utformad för att tilltala en bred publik, från yngre besökare till erfarna branschexperter, och ska bilda en bas i museets skolprogramverksamhet.