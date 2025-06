Militära entreprenörer och utländska soldater i 1600-talets Sverige

Avhandlingen Masters of War undersöker den avgörande roll som militära entreprenörer och utländska soldater spelade för svensk krigföring, statsbildning och imperial expansion i början av 1600-talet. Syftet är att besvara frågorna hur och varför kronan använde sig av privata entreprenörer, vilka som anlitades, vilken roll de spelade samt hur kronan sökte kontrollera och styra dem. Förutom det top-down-perspektiv som kronans agerande utgör, syftar studien också till att förklara dessa entreprenörers drivkrafter och operativa praxis, samt att placera dem i den framväxande svenska statens sociala och politiska kontext, liksom i transnationella fiskal-militära nätverk.

Studien utvidgar den traditionellt snäva definitionen av militära entreprenörer som officerare och regementsägare som rekryterade ”legoknektar”, genom att undersöka olika former av entreprenöriell verksamhet och inkludera ett bredare spektrum av outsourcade resurser såsom arbetskraft, materiel, finansiella tjänster och immateriella tillgångar. Avhandlingen belyser också entreprenöriella praktiker hos tidigare förbisedd grupper i svensk tjänst, såsom franska hugenotter, inhemska svenska militära entreprenörer och olika minoritetsgrupper.

De sex artiklar som utgör denna studie ger en helhetsbild av militärt entreprenörskap och offentlig-privat samverkan. De tre första artiklarna presenterar en makrohistorisk översikt över fenomenet i Sverige och utvecklingen av militära rekryteringsnätverk från 1550-talet till cirka 1620. Krisperioden 1605–1618 identifieras som en avgörande omvandlingsfas, under vilken graden av privatisering ökade markant och Sverige integrerades ekonomiskt och politiskt i det transnationella fiskal-militära systemet. Artiklarna IV, V och VI kompletterar bilden med mikrohistoriska studier av olika entreprenöriella gruppers karriärer och motiv samt deras samspel med den svenska kronan, det militära etablissemanget och samhället.

Avhandlingen drar slutsatsen att militärt entreprenörskap var ett effektivt och utbrett sätt att mobilisera resurser i det tidiga 1600-talets Sverige. Militära entreprenörer fungerade som centrala mellanhänder mellan kronan och fiskal-militära nätverk, genom att förstärka systemets resursbas och effektivitet samt axla en del av riskerna. Entreprenörskapet bidrog också till att förena nyckelgruppers intressen med kronans i ömsesidig nytta. Dessa privata aktörer var, långt ifrån att vara opålitliga och enbart egennyttiga utomstående, ofta djupt förankrade i sina uppdragsgivares sociala och politiska sammanhang. Därmed utmanas traditionella förklaringsmodeller som tillskriver svenska framgångar enbart den statliga förvaltningens och stående arméns institutionella utveckling, och avhandlingen bidrar med ny och kritisk förståelse av Sveriges militära och politiska utveckling under denna omdanande period.

Jaakko Björklund:

Masters of War. Military entrepreneurship and foreign soldiers in early seventeenth century Sweden

Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet

Disputation: 9 maj 2025