Miljoner till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

Riksantikvarieämbetet har beslutat om årets fördelning av bidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Bidraget fördelas årligen för att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. För 2026 beviljas 26 organisationer stöd.

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. Deras engagemang bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas. Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet finns för att stötta och utveckla detta frivilliga engagemang.

Bidraget går till ideella organisationer som huvudsakligen verkar inom kulturmiljöområdet och bedriver verksamhet av nationellt intresse. Organisationerna är ofta paraplyorganisationer eller andra organisationer som har verksamhet i hela landet.

Totalt sökte 45 organisationer medel från årets anslag på 4,75 miljoner. Det sammanlagda ansökningsbeloppet uppgår totalt till drygt 12 miljoner. Av de sökande organisationerna beviljas 26 bidrag för 2026. Störst bidrag får Sveriges Hembygdsförbund (1 700 000 kr) följt av Svenska byggnadsvårdsföreningen (830 000 kr) och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (600 000 kr). Bland mottagarna finns även Vagnhistoriska sällskapet, Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och Svenska kallbadarföreningen som får 40 000 kr vardera.

Hela listan på organisationer som har tilldelats medel finns här.

(2026-03-07)

