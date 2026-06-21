Mission på värmländska

Mission på värmländska är berättelsen om hur Värmland fick påverka världen – och hur världen kom till Värmland. Antologin följer den kristna missionens dubbla rörelse och berättar om människorna som har varit och är en del av den.

Från 1800-talet fram till i dag har över 250 missionärer från Värmland sänts ut i världen för att på olika sätt bidra till att sprida evangelium. Många av dem har gjort betydande avtryck inom bland annat sjukvård, utbildning och ingenjörskonst. Genom den kristna missionen har också världen kommit till Värmland genom brev, föremål, tidningsartiklar, böcker och mottagande av missionärer och internationella gäster. Några har upplevt kallelsen att själva resa i väg, medan andra varit med och bakat, sytt och täljt för att samla in pengar till missionen.

I denna antologi med ekumenisk bredd speglas missionens dubbla rörelse genom Värmland som exempel. Hur upplever människor kallelsen? Hur formuleras hemlängtan bland missionärer? Hur motiveras församlingar att bidra ekonomiskt? Vilka är egentligen kvinnorna och männen som reser iväg? Hur kan mission se ut idag och hur hålls missionsintresset levande hos nya generationer?

Rune W Dahlén & Daniel Strömner (redaktörer):

Mission på värmländska. Värmland till världen – världen till Värmland

Votum Förlag

Utkom 2026