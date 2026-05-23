Moderna museets chef slutar

Gitte Ørskou lämnar sitt uppdrag som överintendent för Moderna Museet i samband med att hennes förordnande löper ut i september. Hon har varit chef där sedan 2019.

– Med konsten och publiken i fokus har Gitte Ørskou vidareutvecklat Moderna Museet som en ledande institution för modern och samtida konst, både i Sverige och internationellt. Under det senaste året har Gitte också bidragit till att lägga grunden för framtidens Moderna Museet genom att leda myndigheten under en omfattande organisationsförändring på ett ansvars- och omsorgsfullt sätt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Sedan januari 2026 ingår Moderna Museet, ArkDes och Statens konstråd i en gemensam myndighet under namnet Moderna Museet. Arbetet med att bygga den nya organisationen har präglat det senaste året och inneburit en stor omställning.

– Det har varit ett stort privilegium att leda Moderna Museet under en period av utveckling och förändring. Tillsammans med museets medarbetare har vi arbetat för att stärka vår konstnärliga profil, utveckla verksamheten och göra museet mer tillgängligt för fler. Jag är stolt över det arbete som genomförts och över att vi samtidigt har lagt ett starkt program för de kommande tre åren, säger Gitte Ørskou.

Gitte Ørskou lämnar uppdraget som överintendent för Moderna Museet den 31 augusti 2026.

Ørskou har fått kritik för att hon i höstas åkte på en bjudresa till Qatar. Tidiagre i år konstaterade museiorganisationen ICOM att resan strider mot organisationens etiska regler, rapporterar SVT.

(2026-05-22)

