Mordet på Folke Berna­dotte



Jerusalem den 17 september 1948. Strax efter fem på eftermiddagen, när bilarna i kortegen med FN:s ­medlare Folke Berna­dotte just passerat ett krön, ­backade en jeep ut och blockerade vägen. Tre beväpnade män klev ur. En av dem ­avlossade med sin k-pist de skott som dödade den svenske greven.

Mordet på Folke Berna­dotte, som i maj samma år hade utsetts till medlare i konflikten mellan Israel och Palestina, väckte bestörtning hos många över hela världen. Men inte hos alla. Bernadottes förslag till lösning, där de palestinska flyktingarnas rätt att åter­vända var en huvudpunkt, hade gett honom fiender.

I Mordet på Folke Berna­dotte porträtterar Göran Burén denne chef för Röda Korset, ledare för Vita bussarna-expeditionen och medlem av den svenska kungafamiljen. Han förklarar vad som drev Berna­dotte att åta sig det redan vid den tiden erkänt besvärliga uppdraget att mäkla fred i området.

I centrum står frågorna om mordet. Mycket har i dag klarlagts. Vilka mördarna var och vad deras motiv var är numera väl känt. Men om den israeliska regeringen eller enskilda israeliska politiska ledare hade sitt finger med i spelet är fortfarande höljt i dunkel. Författaren lyfter fram omständigheter som pekar på att så var fallet.

Mordet på Folke Berna­dotte utgavs första gången 2012. Denna nya utgåva innehåller ett nyskrivet förord.

Göran Burén är författare och har skrivit romaner och senast Alla människors lika värde. Ett historiskt reportage om svenskarna och de landsfördrivna palestinierna.

Göran Burén:

Mordet på Folke Berna­dotte

Karneval förlag

Utkom 2026