Möten med arkitekten Sven Markelius

Anders Wahlgren träffade den åttioårige Sven Markelius första gången 1969, i samband med uppförandet av Markelius sista byggnad Sverigehuset vid Kungsträdgården i Stockholm. De möttes sedan många gånger ute i villan i Kevinge mellan åren 1969 och 1972.

Sven Markelius kom från relativt enkla förhållanden. Pappan hade målerifirma och mamman syateljé i Stockholm. Efter arkitektexamen 1915 praktiserade han hos tidens kända arkitekter, däribland Ragnar Östberg som skapade Stockholms stadshuset. År 1926 träffade han Alvar Aalto som kallade honom sin själsfrände. De blev vänner för livet och stöttade varandra.

Markelius var en av de ledande arkitekterna på Stockholmsutställningen 1930 som la grunden för svensk modernt byggande och design, det vi kallar funktionalism. Markelius byggnader är både vackra och praktiska. Hans konserthus i Helsingborg, Kollektivhuset och egna funkisvillan i Nockeby blev snabbt världsberömda. Det innebar att han kunde ingå i den grupp kända arkitekter som ritade FN-skrapan i New York och Unesco i Paris.

Anders Wahlgren är regissör, författare, konstvetare och arkitekturhistoriker. Under sin karriär har han gjort 90 dokumentärer och 10 spelfilmer, varav 35 dokumentärer om arkitektur för SVT. Han är också utkommit med en bok om konstnären Otto G Carlsund.

Anders Wahlgren:

Mr Funkis. Möten med arkitekten Sven Markelius

Bokförlaget Langenskiöld

Utkom 2025