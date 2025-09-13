Museerna lockade fler besökare under sommaren

Sveriges museer lockade 7,3 miljoner besökare under sommaren 2025 – en ökning med 2 procent jämfört med i fjol. Det visar Riksförbundet Sveriges Museers sammanställning av medlemsmuseernas besökssiffror för juni-augusti.

– Siffrorna bekräftar att museerna är starka motorer för både kultur och turism. De spelar en viktig roll i besöksnäringen och erbjuder upplevelser som samlar människor över generationer. Årets sommar visar både på museernas attraktionskraft och på den professionalitet som präglar branschen, säger Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Bland årets stora publikframgångar märks utställningar om Britta Marakatt-Labba, Designhistorier, Tunnelbanans 75-årsjubileum och en utställning om fikakultur.

Totalt deltog 155 museiorganisationer, som tillsammans driver 228 museer och besöksmål, i undersökningen. Bland de 146 museer som lämnat jämförbara siffror mellan 2024 och 2025 syns en genomsnittlig ökning på två procent.

Bakom totalsiffrorna döljer sig stora skillnader mellan olika delar av landet:

+31 procent i Skåne, bland annat tack vare att Malmö museer nästan fördubblat antalet besökare.

+20 procent i Kalmar län, där Västerviks museum höll stängt förra sommaren men nu öppnat igen.

+16 procent i Uppsala län, där Upplandsmuseets verksamhet mer än fördubblat sina besökssiffror.

Minskningar syns bland annat i Södermanland (-38 procent) och Gävleborg (-38 procent), främst på grund av stängda verksamheter och tidigare nyöppningar.

De mest besökta museerna under sommaren 2025 var:

1. Vasamuseet – 615 806 besök

2. Skansen – 583 956 besök

3. Malmö museum – 419 883 besök

4. Gotlands Museum – 290 186 besök

5. Statens historiska museer – 261 752 besök

Bland museer som ökat mest i procent syns bland annat Alingsås museum (+810 %), Västerviks museum (+176 %) och Skissernas museum (+139 %).

Förra sommaren minskade museibesöken med 1,5 procent.

Riksförbundet Sveriges Museer samlar museer från hela landet och sammanställer årligen sommarens besökssiffror. Undersökningen omfattar juni–augusti 2025 och inkluderar både stora och små museer med olika typer av verksamheter. Hela rapporten ”7,3 miljoner. Museibesöken sommaren 2025” kan läsas här.

(2025-09-13)

