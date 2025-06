Museibesöken fortsatte att öka 2024

Fler besökare och utställningar, och något mindre personal på svenska museer under 2024 jämfört med året innan, visar ny officiell statistik från Myndigheten för kulturanalys. Statistiken visar även att andelen av museernas finansiering från offentliga anslag fortsätter att minska.

Under 2024 gjordes 30,2 miljoner museibesök i Sverige, en ökning med drygt 4 procent från 2023. Det visar rapporten ”Museer 2024” från Myndigheten för kulturanalys. Även antalet utställningar och publika aktiviteter ökade något under 2023 på landets stora museer. Under året ökade de samlade kostnaderna med 3 procent i nominella belopp jämfört med 2023. Antalet årsarbetskrafter på museerna var 5 719, vilket är 2 procent lägre än 2023.

Sammantaget visar statistiken för 2024 på stabilitet i museisektorn, men den mer allmänna uppgången i aktivitet efter pandemin verkar nu vara avslutad.

– Utvecklingen i år är något mer blandad mellan indikatorerna. Antalet utställningar och besök går upp något och antalet årsarbetskrafter går ned något jämfört med 2023. Åtminstone på totalen ser situationen i museisektorn stabil ut, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

På senare år har diskussionen om kulturens finansiering varit omfattande, inte minst vad gäller inslagen av privat finansiering. Denna aspekt berörs också i statistiken.

– En intressant iakttagelse om man går tillbaka och jämför med tidigare statistik är att andelen av museernas finansiering som inte består av offentliga bidrag eller anslag ökar, och är större än på ett decennium. Andelen har ökat från 23 procent 2020 till 39 procent 2024. Ökningen förklaras till stor del av avskaffandet av pandemistöden, men även borttagandet av fri entré-reformen har troligen bidragit, säger Erik Vestin.

Myndigheten för kulturanalys ansvarar för den officiella museistatistiken. Rapporten ”Museer 2024” är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Denna statistik är årligen återkommande och baseras på en enkätundersökning med museerna. I 2024 års statistik redovisas svar från 357 museer med minst en årsarbetskraft. Därutöver har 289 museer med mindre än en årsarbetskraft samt 6 botaniska trädgårdar svarat på enkäten.

”Museer 2024” kan läsas på Kulturanalys hemsida.

(2025-06-21)

