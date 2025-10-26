Museispårvägen Malmköping utses till Årets Arbetslivsmuseum

Ett levande kulturarv på räls får nu nationellt erkännande. Museispårvägen Malmköping tilldelas utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2026, bland annat för sitt långsiktiga arbete med att engagera ungdomar och bevara ett unikt spårvägshistoriskt arv.

Priset lyfter fram arbetslivsmuseer som gjort ett särskilt betydelsefullt arbete för att bevara och levandegöra vårt gemensamma kulturarv. Bakom utmärkelsen står Arbetets museum tillsammans med Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Statens maritima och transporthistoriska museer samt Statens försvarshistoriska museer. Priset består av 25 000 kronor, en emaljskylt och äran. Det vinnande museet visas även upp i en utställning på Arbetets museum.

– Det här priset är en fantastisk bekräftelse på det engagemang och den glädje som våra volontärer lägger ner varje vecka. Museispårvägen är inte bara ett museum – det är en levande berättelse om hur städer växer och hur kollektivtrafik formar människors liv, säger Mimmi Mickelsen, ordförande för Museispårvägen Malmköping.

Juryns motivering:

”Museispårvägen Malmköping, MUMA, låter historiens vingslag möta framtidens engagemang i en unik förening av teknik, gemenskap och ideell kraft. Här klingar spårvagnsklockan genom den sörmländska grönskan, och doften av slipers vittnar om ett levande kulturarv i rörelse. Genom sitt starka engagemang, sin inkluderande ungdomsverksamhet och sitt målmedvetna generationsarbete håller MUMA spåren varma – för både människor och minnen, nu och i framtiden.”

Mitt i Sörmland, drygt 10 mil väster om Stockholm, ligger Malmköping, en småstad med anor från 1700-talet. Här ligger Museispårvägen Malmköping – ett populärt besöksmål med ett stort antal äldre spårvagnar som går i museitrafik mellan Malmköping och Hosjö. I den gamla stationsmiljön ryms även café, lekområde och presentförsäljning i Spårvägsboden.

Här finns Vagnorama och Sveriges bussmuseum där besökare kan ta del av över 40 historiska spårvagnar från tolv svenska spårvägsstäder samt ett flertal veteranbussar. Bussarna kan även bokas för utflykter till andra orter. Museet erbjuder ett brett program året runt: quiz, familjedagar, ölprovningar, spårvägsjazz, Halloween-spökturer och tomtetrafik.

Utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum delas ut årligen för att uppmärksamma arbetslivsmuseernas viktiga roll i att bevara, gestalta och levandegöra industrisamhällets kulturarv. Till slutomgången 2026 gick även Hillefors Grynkvarns Museum och Rackstadmuseet. Prisutdelningen sker hos Museispårvägen Malmköping senare i år.

Årets arbetslivsmuseum

2025: Pythagoras Industrimuseum

2024: K. A. Almgren sidenväveri & museum

2023: Loos koboltgruva

2022: Karmansbo Bruksmiljö

2021: Frövifors Pappersbruksmuseum

2020: Statarmuseet i Skåne

2019: The Glass Factory – Glasmuseet i Boda

2018: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri

2017: Svenska Skoindustrimuseet

2016: Gotlandståget

2014: Borgquistska hattmuseet

2013: Ångaren Trafik

2012: Qvarnstensgruvan i Lugnås

2011: Jädraås-Tallås Järnväg

2010: Skebobruks Museum

