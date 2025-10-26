När kriget kom nära – Sörmland under andra världskriget

Sörmlands museum

13 september 2025 – 1 november 2026

När andra världskriget rasade i Europa påverkades också livet i Sörmland. I den nya utställningen När kriget kom nära – Sörmland under andra världskriget berättar Sörmlands museum historien med hjälp av människor som själva upplevde tiden.

I Sörmland finns fortfarande de som minns krigsåren. Hur det var att leva nära kriget, vardagen under beredskapstid med mörkläggning och ransonering, syskon som lekte bombplan, flykten undan krigets fasor eller att öppna sitt hem för flyktingar. Och minnena från när bomber föll över Strängnäs 1944.

Genom mänskliga öden och konkreta händelser skildrar utställningen mod, motstånd och medmänsklighet – men också neutralitetens gränser, anpassning och moralisk ambivalens. Här lyfts både de som kämpade för rättvisa och de som drogs in i nazismens ideologi.

Som besökare möter du personliga berättelser från krigsåren – barn och vuxna, soldater och civila, flyktingar och lokalbefolkning. Till exempel syskonen Andersson som skickades från Finland för att undkomma kriget, chefredaktören i Eskilstuna som trotsade censuren och Ann Marie som stickade för att värma de frysande soldaterna. Och många fler röster, alla med sina erfarenheter av när kriget kom nära.

På Kjesäter herrgård i Vingåker upprättades ett mottagningsläger. Här stannade norska flyktingar några dagar innan de skickades vidare till flyktingläger, utbildning eller arbete. Totalt passerade omkring 43 000 personer genom Kjesäter. På Mälsåkers slott vid Mälaren utbildades norska polistrupper som senare deltog i återuppbyggnaden av hemlandet efter ockupationen. Även Oxelösund berördes – hamnen var av strategisk betydelse och utsattes för hot om bombningar.

– Jag är väldigt tacksam över alla som velat bidra med sina minnen. Det är starka, personliga berättelser som vi nu får möjlighet att bevara och dela. Många har varit generösa med både tid och förtroende. Det känns viktigt att ta vara på dessa erfarenheter innan det är för sent, säger Josefine Svensson, projektledare för utställningen.