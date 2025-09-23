Näringslivsarkiv i Norrland får Näringslivshistoriska priset

Näringslivsarkiv i Norrland får Näringslivshistoriska priset 2025 för sitt arbete med att bevara och tillgängliggöra det norrländska näringslivets historia. Med utmärkelsen följer en prissumma på 100 000 kronor.

Näringslivshistoriska priset delas ut av Centrum för Näringslivshistoria till den eller de som gjort bestående insatser för att lyfta svensk näringslivshistoria och visa på de svenska företagens bidrag till det gemensamma samhällsbygget. I år delas priset ut för sjätte gången.

Efter överläggningar har juryn enats om att tilldela årets pris till den ideella föreningen Näringslivsarkiv i Norrland, som bevarar och tillgängliggör arkiv från norrländska företag och industrier. Motiveringen lyder:

”Näringslivsarkiv i Norrland tilldelas Näringslivshistoriska priset 2025 för sitt skickliga och mångsidiga arbete med att bevara och tillgängliggöra det norrländska näringslivets rika historia. Med små medel men stort engagemang säkrar de en ovärderlig kunskapskälla för forskare och allmänhet. Arkivet levandegör berättelserna om människorna och företagen som format Norrland och är ett föredömligt exempel på hur aktivt arkivarbete kan stärka den regionala identiteten och öka förståelsen för näringslivets roll i samhällsbygget.”

– En viktig och spännande del av den svenska näringslivshistorien är regional. Ibland samlas den in och förs ut på bästa möjliga sätt av lokala arkivarier och berättare. Så är det hos Näringslivsarkiv i Norrland, årets mottagare av Näringslivshistoriska Priset, säger juryns ordförande Lennart Francke.

Daniel Nordin, mångårig chef för Näringslivsarkiv i Norrland kommer att ta emot priset den 2 oktober vid årets History Marketing Summit samt hålla den nu traditionsenliga pristagarföreläsningen.

Tidigare pristagare:

2024: Mats Larsson

2023: Ikea

2022: Håkan Lindgren

2021: Dalénmuseet och Ekonomiska museet

2019: Anders Johnson

(2025-09-23)