Nytt steg i avvecklingen av kostnadshyran

I vårändringsbudgeten 2026 bedömer regeringen att en intäktsjusterad hyra bör införas för Historiska museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Operan och Dramaten. Regeringen tar därmed nästa steg i avvecklingen av kostnadshyresmodellen för de berörda fastigheterna.

– Regeringen tar nu nästa steg i att avveckla kostnadshyresmodellen för ett antal kulturfastigheter och ersätta den med en intäktsjusterad hyra, vilket är vad som efterfrågats av de berörda institutionerna. Vi tar också upp ett nytt anslag i budgeten för att kunna möjliggöra för den historiska renoveringen av operabyggnaden, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

För att kompensera de berörda institutionerna för höjda hyror till följd av den ändrade hyresmodellen föreslår regeringen att tillföra 19,695 miljoner kronor till det anslag som omfattar Dramaten och 29,69 miljoner kronor till det anslag som omfattar de tre museerna. För Operan ska den nya hyresmodellen kunna börja gälla efter att en renovering av operabyggnaden genomförts. Avsikten är att Statens fastighetsverk ska återföra ett belopp motsvarande de höjda hyrorna till staten.

Intäktsjusterad hyra innebär att hyran sätts på en marknadsmässig nivå vid inträdet i hyresmodellen. Hyran justeras sedan enligt den årliga uppräkning som sker av det anslag som finansierar hyran för att hantera prisförändringar, det vill säga pris- och löneomräkningen för lokalkostnader.

Det var i september 2025 som Statens fastighetsverk fick i uppdrag av regeringen att påbörja omförhandlingar av hyresavtalen för Historiska museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Operan och Dramaten i syfte att kunna ingå nya hyresavtal med marknadsmässig hyressättning.

(2026-04-13)

