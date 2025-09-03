Neil Price får årets Disapris för vikingabok

Arkeologen och författaren Neil Price tilldelas årets Disapris för sin bok Ask och Emblas barn. I samband med att prisutdelningen på Kulturnatten i Uppsala kommer han ta med åhörarna på ett återbesök till vikingatiden.

Disapriset är instiftat av Uppsala universitet och Studentbokhandeln i Uppsala för att främja populärvetenskapligt författande. Årets pristagare Neil Price är professor i arkeologi vid Uppsala universitet och en internationellt framstående forskare specialiserad på vikingatiden. Han prisas för Ask och Emblas barn – en bok där han försökt ge en så heltäckande bild som möjligt av vikingatiden. Den engelska förlagan, Children of Ash and Elm, gavs 2020 och publicerades i svensk översättning 2024.

− Jag känner mig mycket hedrad och väldigt glad att boken har fått en så fin utmärkelse. Jag vill också tacka översättaren Henrik Gundenäs som gjorde ett fantastiskt jobb. Om boken når en bredare publik nu när den prisas, så är det ännu bättre, säger Niel Price.

Juryns motivering lyder:

”Engagerat, mångsidigt och med djup kunskap berättar Neil Price i Ask och Emblas barn om de människor som skapade det vi kallar vikingatiden. Med bred pensel målar han upp en främmande men fascinerande kultur. Genom hans berättande träder vikingarna emot oss mer levande än någonsin, och för kanske första gången förstår vi hur annorlunda de verkligen var.”

− Jag hoppas att läsaren kan få en delvis ny bild av vikingatiden och se på den med nya ögon. Den är en tidsperiod som bär med sig en last av stereotyper och missförstånd, när verkligheten i själva verket var mångfasetterad och ytterst mångfaldig − något som jag försökte skildra i boken, säger Price.

Priset är på 50 000 kronor och delas ut av rektor Anders Hagfeldt på Kulturnatten i Uppsala den 13 september. I samband med utdelningen håller Neil Price en föreläsning med titel ”På återbesök till vikingatiden”. Priset är uppkallat efter en fornnordisk mytologisk kvinnogestalt, Disa, vars klokhet gjorde henne till drottning. Enligt statuterna ska Disapristagaren företrädesvis ha anknytning till Uppsala.

