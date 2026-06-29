Norden och Göta älv från forntid till 1473

Göta älv har varit Sveriges viktigaste vattenled sedan urminnes tider. Här har människor, varor och idéer rört sig uppströms och nedströms mellan Vänerlandskapen och Västerhavet och skapat ett slags nordisk flodkultur. I de isländska sagorna är älven så självklar att den skrivs med stort Ä.

I Älven skildrar Tomas Andersson ett vatten som format Norden alltsedan inlandsisen drog sig tillbaka. Kontakterna med kontinenten var omfattande och kring älven växte två av Nordens äldsta städer fram, Lödöse och Kongahälla.

Ingen annanstans i Skandinavien framträder maktkampen mellan Norge, Danmark och Sverige lika tydligt som här, där riksgränser drogs upp, löstes upp och drogs om igen. Bokens skildring sträcker sig fram till 1473 då en ny era stod för dörren.

Tomas Andersson är arkeolog, historiker och författare. Han har skrivit ett femtontal böcker, däribland Göteborgs historia. Porten mot väst, Bohusläns historia. Från järnålder till 1658 och Bohusläns historia. Från 1658 till nutid.

Tomas Andersson:

Älven. Norden och Göta älv från forntid till 1473

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Utkom 2026