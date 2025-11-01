Nordiska museet delade ut medaljer och stipendier

I samband med sin högtidsdag den 24 oktober delade Nordiska museet ut Hazeliusmedaljen och medaljen för Hembygdsvårdande Gärning samt stipendier från Harald Hvarfners minnesfond och Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare.

Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan, tilldelades Hazeliusmedaljen i guld för sitt outtröttliga arbete inom restaureringskonst och det arkitektoniska kulturarvet i närmare 30 år. För Nordiska museet har hon skapat en långsiktig generalplan för utvecklingen av museibyggnaden, med målet att sänka trösklar och göra museet tillgängligt och attraktivt för fler besökare. Etappvis har delar realiserats, såsom att tillgängliggöra Nordiska museets bakgård samt öppnat upp och formgivit en ny entré mot väst.

Hazeliusmedaljen delas ut till personer som ”har inlagt direkt förtjänst om museets verksamhet”. Medaljen präglades första gången 1893 och överlämnades i guld till Artur Hazelius, Nordiska museets grundare, i samband med hans 60-årsdag den 30 november. Medaljerna finns numera i valörerna guld, silver och brons – i år delas Hazeliusmedaljen ut i guld och silver.

Håkan Jorikson, tidigare museichef för Grenna Museum, tilldelades Hazeliusmedaljen i silver för sitt starka engagemang och utvecklingsarbete av Grenna Museum genom att levandegöra den fantastiska historien om S. A. Andrées Polarexpedition och ta den vidare med ett Polarcenter om polarforskning både i då- och nutid. Detta har bidragit till att intresset för Andrées ballongexpedition och polarforskningen stadigt har ökat, både nationellt och internationellt. Tillika har han bidragit till bredare samarbete och samverkan inom det internationella nätverket Polar Museums Network.

Mats Jonsson, serietecknare och författare, tilldelades Hazeliusmedaljen i silver för sina självbiografiska verk där han effektivt väver in sina egna upplevelser och djupdyker i sin samtid, historia och hembygd. Bland annat genom källor i Nordiska museets arkiv. Serieromanen Nya Norrland tar upp industrialiseringen och den växande klyftan mellan storstad och landsbygd. Augustnominerade Då vi var samer, behandlar den samiska kulturen i skogslandet. Mats Jonsson har återvänt till sin hembygd i Ådalen där han har engagerat sig i och bidragit till att vitalisera det lokala kulturlivet, bland annat genom att starta en litteraturfestival och väcka liv i Ådalens Industrimuseum.

Medaljen för Hembygdsvårdande gärning gick till Sven Jensén, filosofie doktor i ekologi, ordförande i Skånes hembygdsförbunds styrelse och ordförande i Göinge hembygdsförening för hans starka engagemang och spridandet av kunskap om odlingslandskapets kulturarv, kvarvarande slåttermarker, praktisk ängsskötsel, våtmarker och biologisk mångfald, liksom skyddet av kulturmiljöerna vid våra vattendrag.

Jimmy A. Karlqvist och David Fahlberg, arkeologer och antikvarier på Dalarnas museum, tilldelades 22 000 kronor för att delta i Nordic Urban Archeology Conference i Oslo. Publika avdelningen på Hallands Kulturhistoriska Museum fick 18 000 kronor för resor till Rigsarkivet i Köpenhamn inför museets nya basutställning om Halland som öppnar 2026.

Edgar Mirjamsdotter, doktorand i nordisk etnologi vid Åbo Akademi, tilldelades 40 000 kronor ur Mats Rehnbergs minnesfond för unga folklivsforskare. Stipendiet ska användas till fältarbete i Estland om formandet och upprätthållandet av estlandssvenska identiteter och kulturarv.

