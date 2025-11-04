Nordiska museet samlar in allmänhetens fotografier

Nordiska museet bjuder in allmänheten och amatörfotografer att dela sina egna bilder från vardagslivet. Genom en digital insamling vill museet komplettera sina fotosamlingar och bevara människors egna bilder som en del av vårt gemensamma kulturarv.

Nordiska museet har samlat fotografier sedan 1800-talet och har i dag cirka sex miljoner bilder som berättar om liv och arbete i Sverige och Norden genom tiderna. I samband med öppnandet av fotosatsningen Nordiska ögonblick fortsätter museet traditionen med en insamling som välkomnar allmänheten och amatörfotografer att bidra med egna samtida fotografier.

– Vardagslivet har aldrig varit så väldokumenterat som idag. Vi tar mängder av foton med våra mobiler men försvinnande lite sparas för eftervärlden i våra gemensamma arkiv. Det vill vi på Nordiska museet hjälpa till att ändra på med den här insamlingen, säger Sven Rentzhog, chef för framtidsfrågor på Nordiska museet.

Under hösten 2025 och under 2026 efterlyser Nordiska museet bilder inom flera teman. Först ut är temat arbete, där museet efterlyser bilder som visar hur arbete ser ut i dag – på kontor, i hem, på byggen eller i digitala möten. Fler teman presenteras löpande under nästa år.

Inskickade bilder blir en del av Nordiska museets fotografiska samlingar.

(2025-11-04)

