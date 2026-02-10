Nordiska museet samlar in berättelser om sömn och drömmar

Hur sover vi i Norden? Vad drömmer vi om på natten? I dag lanserar Nordiska museet insamlingen ”Hur var din natt?”.

En tredjedel av människans liv tillbringas i sömn. Under ett liv drömmer vi i genomsnitt omkring sju år. Trots detta har natten, till skillnad från det vakna vardagslivet, sällan dokumenterats systematiskt. Med ”Hur var din natt?” vill Nordiska museet samla in berättelser om hur människor i Norden sover, drömmer och vaknar i vår tid.

Med insamlingen, som sker digitalt, samlar museet in berättelser och bilder kopplade till sömnvanor och drömmar. Det handlar om allt från kvällsrutiner, sömnmönster och drömmar till sovrummets inredning, nattkläder, gosedjur och andra hjälpmedel för att sova. Materialet blir en del av Nordiska museets samlingar och kommer att användas för framtida forskning och kunskapsproduktion.

– Hur vi sover, vad vi drömmer och vad som får oss att sova gott säger mycket om tiden vi lever i. Länge var det vanliga att familjemedlemmar delade bädd med varandra och ytterst få hade tillgång till egna sovrum. I det förindustriella samhället fanns föreställningar om att sömnen gjorde människor extra utsatta för onda nattväsen som maran. Det berättades om olika sätt att skydda sig, bland annat med hjälp av fjädrar, trädknutar och marstenar som finns bevarade i Nordiska museets samlingar. I dag har vi andra sätt att trygga vår sömn och det ska bli intressant att höra vad människor berättar om sina sovvanor, säger Anna Fredholm, intendent vid Nordiska museet

Insamlingen är öppen för alla på insamlingsplattformen Minnen.se och pågår till årets slut. Projektet kommer även att synas på museet genom evenemang, skrivtillfällen och program kopplade till sömn och drömmar. Under året kommer museet även ta emot fysiska sömndagböcker och drömdagböcker, genomföra djupintervjuer och samla föremål med koppling till sömn och sovande.

– Vi vill fånga det som annars försvinner när dagen börjar. Drömmarna speglar inte sällan vad vi gjort under dagen, så det känns spännande att vi för första gången dokumenterar hela dygnet av nordiskt vardagsliv, säger Jörgen Löwenfeldt, projektledare för digital insamling.

”Hur var din natt?” är en del av projektet ”Nordiska dagar och nätter” där Nordiska museet sedan förra året samlat dagboksblad från allmänheten, både från vardag och helgdag. Dagboksinsamlingen, som hittills fått in över 5 000 bidrag, fortsätter parallellt med insamlingen om sömn och drömmar.

