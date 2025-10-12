Nordsjöimperiet

Sommaren 1873 hittas en silverskatt under en lind i Varnhems klosterträdgård. Mynten tros vara en del av den sista danagälden – lösesumman Knut den store och hans vikingar tvingade engelsmännen att betala för att slippa se sitt land plundrat. Men hur hamnade skatten i Västergötland?

Knut blev år 1016 kung av England och var en av Europas mäktigaste regenter, i nivå med den tyske kejsaren. Han byggde ett Nordsjöimperium, knöt England, Danmark, Norge och delar av Sverige till sig och ingick äktenskap med Emma av Normandie. Vägen till tronen var följden av allianser och svek mellan vikingatidens mest kända gestalter: Olof Skötkonung, Sigrid Storråda, Erik Segersäll, Olav den helige, Sven Tveskägg och Harald Blåtand.

I Nordsjöimperiet tar Kristina Ekero Eriksson och Bo Eriksson ett helhetsgrepp på Norden under 900- och 1000-talet och skildrar språnget mellan vikingatid och medeltid – en omvälvande period då maktkartan i Europa ritades om och en modern kristen samhällsform tog sin början.

Kristina Ekero Eriksson är arkeolog, författare och vetenskapsjournalist. Hon har tidigare skrivit bland annat Gamla Uppsala. Människor och makter i högarnas skugga och Vikingatidens vagga – i vendeltidens värld som utsågs till Årets bok om svensk historia 2021, och Förbindelsen. Marie-Antoinette och Axel von Fersen. Bo Eriksson är docent i historia och författare. Han har bland annat skrivit Den svenska adelns historia, Sturarna. Makten, morden och missdåden, Historien om Sverige. Del 1 och Del 2.

Kristina Ekero Eriksson & Bo Eriksson:

Nordsjöimperiet. Vikingarnas välde

Bonnier Fakta

Utkom 2025