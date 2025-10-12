Norrbottens elever får digital tillgång till sin historia

Norrbottens museum, Ájtte och Silvermuseet samarbetar för att ge alla grundskoleelever i Norrbotten tillgång till sin historia – oavsett var de bor. Med stöd från Sparbanken Nord på 2,5 miljoner kronor tar projektet Diginord ett kliv framåt för att göra kulturarvet tillgängligt för alla barn i länet.

Genom projektet Diginord utvecklas en digital kunskaps- och lärplattform som ska göra Norrbottens historia tillgänglig för elever i hela länet. Målet är att skapa likvärdiga förutsättningar för undervisning om Norrbottens historia. Det finns många elever som aldrig besökt ett museum på grund av långa avstånd, små resurser och skolors begränsade möjligheter att resa.

– Tack vare finansieringen från Sparbanken Nord närmar vi oss möjligheten att för första gången någonsin kunna erbjuda samtliga grundskoleelever i Norrbotten kunskap och undervisning om länets unika historia, säger Nils Harnesk, chef för Norrbottens museums samlingsavdelning.

Plattformen, som har arbetsnamnet ”Norrbottens historia”, kommer att innehålla digitaliserat kulturarv såsom arkivhandlingar, föremål, fotografier och tryckta verk. Den kommer även att innehålla kurerade artiklar och lektionsförslag som är anpassade efter läroplanen. Plattformen blir tillgänglig både för skolor och allmänheten att ta del av, samt öppen för fler museer att bidra med innehåll till.

– Kunskapsplattformen synliggör samernas arv och närvaro genom tiderna som en integrerad del av länets utveckling. På så sätt stärks förståelsen för våra olika rötter och därmed också regionens gemensamma framtid, säger Elisabeth Pirak Kuoljok, museichef på Ájtte.

Sparbanken Nord har valt att finansiera projektet Diginord med 2,5 miljoner kronor, ett stöd som motsvarar hälften av projektets totala budget.

– Vi gör denna investering för att ge unga i Norrbotten tillgång till en historia som alltför ofta hamnat i skuggan av den nationella berättelsen, säger Erika Mattsson, chef Hållbarhet och samhälle på Sparbanken Nord.

(2025-10-12)