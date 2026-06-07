Norrköpings judiska historia

År 1782 blev Norrköping en av tre svenska städer där judar tilläts bosätta sig och redan samma år anlände Jacob Marcus. Kort därefter kom Philip Jeremias, som introducerade rapsolja i svenska hushåll och blev förfader till släkterna Philipson och Wahren – namn som kom att prägla stadens textil- och pappersindustri.

Många medlemmar i den judiska församlingen fick stor betydelse för Norrköping. John Philipson bidrog till Folkparkens tillkomst. Holmens aktiebolag bildades under ledning av familjen Philipson och utvecklades till ett internationellt storföretag under Carl Wahren. Han lät bygga det väveri som i dag kallas Strykjärnet och inrymmer Arbetets museum. Bröderna Stern skapade Sveriges största modevaruhus under samma tid som hovillusionisten Max Hofzinser hade sin storhetstid.

Judar från Norrköping gjorde även avtryck i Stockholm och Göteborg. De stod bakom allt från Thielska galleriet och Saltsjöbaden till Hammarby IF och Gustav Adolfsbakelsen.

Boken skildrar Norrköpings judiska historia från 1782 till 2025 – en fascinerande berättelse om religion, entreprenörskap, kultur och migration.

Kjell Örtoft är ordförande i Föreningen Norrköpings synagogas vänner, läkare och specialist i allmänmedicin samt tidigare chef vid vårdcentralen i Åby.

Kjell Örtoft:

Norrköpings judiska historia

Klingsbergs Förlag

Utkom 2026