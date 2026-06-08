Norsk chef för Moderna museet

Regeringen har beslutat att anställa Tone Hansen som överintendent och chef för Moderna museet. Hon tillträder sin tjänst den 1 september 2026.

Tone Hansen är sedan 2022 chef för Munchmuseet i Oslo. Dessförinnan var hon chef för Henie-Onstad Konstcenter i Oslo. Hansen har också haft styrelseuppdrag för privata museer och för Norska kulturrådet.

– Tone Hansen är en erfaren museichef med djup förankring i konst- och kulturvärlden. Hon har en omfattande erfarenhet av visions- och strategiarbete, liksom museiutveckling och nya perspektiv på museernas roll i samhället. Jag är övertygad om att Tone kommer att bidra till att stärka Moderna museets ställning i museivärlden både nationellt och internationellt, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

– Jag känner både stolthet och ödmjukhet inför uppdraget att leda och formera en ny riktning för Moderna museet. Min ambition är att skapa en starkare, mer innovativ och kunskapsdriven verksamhet inom ett av världens mest tongivande museer med konsten, arkitekturen, designen och publiken i fokus, säger Tone Hansen.

Regeringen anställer Tone Hansen som överintendent och chef för Moderna museet från och med 1 september 2026 till och med den 31 augusti 2032.

(2026-06-08)

Se även Moderna museets chef slutar (2025-05-23)