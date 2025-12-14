Nu bildas Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria

Regeringen har beslutat att Statens försvarshistoriska museers uppgifter ska inordnas i Statens maritima och transporthistoriska museer den 1 januari 2026. Regeringen har nu fattat beslut om en instruktion för den nya myndigheten, vars namn blir Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria.

Regeringens förslag till instruktion innebär att uppgifterna i Statens maritima och transporthistoriska museers instruktion kompletteras med uppgifter från Statens försvarshistoriska museers instruktion.

Lars Amréus, som för närvarande är överintendent för Statens maritima och transporthistoriska museer, blir den 1 januari 2026 överintendent för Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria.

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot en effektivare statsförvaltning när två myndigheter med närliggande verksamhetsområden tillsammans får utveckla en gemensam stark och robust myndighet. Samtidigt möjliggörs en stärkt och samlad kunskapsuppbyggnad som berikar med nya perspektiv på samlingar och utställningar, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

I den nya museimyndigheten ingår Armémuseum i Stockholm, Flygvapenmuseum i Linköping, Järnvägsmuseet i Gävle, Marinmuseum i Karlskrona och Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Vrak – Museum of Wrecks i Stockholm samt Försvarets traditionsnämnd.

(2025-12-14)

Se även Två museimyndigheter slås samman (2025-07-04)