Nu firas kulturarvsdagen över hela landet

Den 12–14 september kan alla som är intresserade av kulturhistoria och kulturmiljöer frossa i aktiviteter i hela Sverige. Då kan man besöka den vackra Gammelstad kyrkstad i Norrbotten, upptäcka mer om gamla Lillhärdal i Härjedalen genom bilder, uppleva kalkbränning på gammalt vis i Västergötland eller följa med på husrunda i Helsingborg i Skåne.

Det är några exempel av alla aktiviteter som finns att besöka när vi firar temadagar för kulturarvet från norr till söder i hela Sverige. Kulturarvsdagen ska väcka intresse för kulturhistoria och att synliggöra det breda kulturarv som finns i landet.

Årets tema är ”Kulturarv och bebyggelse” som även sammanfaller med 50-årsjubileet av det Europeiska byggnadsvårdsåret 1975. Under tre dagar kommer hundratals lokala arrangemang att äga rum dit allmänheten bjuds in för att lära sig mer om kulturhistoriska byggnader, händelser och personer, och uppleva den rika byggnadskultur som format dagens Sverige. De flesta är gratis att besöka.

Flera unika kulturhistoriska miljöer håller öppet och det finns guidningar, vandringar, utställningar och massor av andra arrangemang att utforska. Många har särskilda aktiviteter för barn, vissa erbjuder också besökarna att få prova på att lära sig olika hantverk.

– Vi hoppas att fler får ökad förståelse för värdet av vårt byggda kulturarv och hur byggnadsvård och kulturmiljövård kan bidra med lösningar och kunskap om hållbara material och metoder för återbruk, varsam renovering och omvandling utifrån dagens behov. På så sätt kan vi minska resursförbrukning och klimatutsläpp och samtidigt säkerställa att det byggda kulturarvet bevaras och används för kommande generationer, säger riksantikvarien Susanne Thedéen.

Kulturarvsdagen initierades av Riksantikvarieämbetet 1988, då under namnet ”Öppet Hus”. Sedan 1991 är Kulturarvsdagen i Sverige en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program ”European Heritage Days” som genomförs under september varje år runt om i hela Europa. Varje år med ett nytt tema.

Vid årets evenemang är samtliga av Sveriges 25 landskap representerade och fler än 300 lokala arrangemang är anmälda. De presenteras landskapsvis på raa.se/kulturarvsdagen.

(2025-09-12)

Se även I helgen firas Kulturarvsdagen runt om i landet (2025-09-04)