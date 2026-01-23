Nu inleds upprustningen av Kronobergs slottsruin

Statens fastighetsverk har nu påbörjat renoveringen av Kronobergs slottsruin – en satsning på upp till 25 miljoner kronor som gör det möjligt för Växjö kommun att ta över och långsiktigt utveckla platsen. Arbetet är en del av den avsiktsförklaring som fastighetsverket, Växjö kommun och Region Kronoberg enades om i juni 2025.

I veckan beslutade Växjö kommunstyrelse att godkänna ett avtal med Statens fastighetsverk som innebär att kommunen köper Kronobergs slottsruin med omgivande byggnader, mark och ångbåtsbrygga för 300 000 kronor, ett pris som fastställts genom extern värdering. Enligt det preliminära avtalet sker övertagandet senast sommaren 2027, under förutsättning att den första etappen i en långsiktig plan för underhåll och säkring har genomförts, vilket möjliggör en återöppning för besökare. Upprustningar genomförs till en kostnad av upp till 25 miljoner kronor, med målet att bevara ruinens karaktär och samtidigt göra den säker att besöka för invånare och besökare i regionen.

– Kronobergs slottsruin är ett viktigt kulturarv och en del av Sveriges och Smålands historia som allmänheten har rätt att ta del av. Vi är därför mycket glada över att nu kunna genomföra etapp ett i renoveringen och därmed skapa förutsättningar för att Växjö kommun tar över ägandet med målbilden att återöppna ruinen som besöksmål, säger Irene Svenonius, överdirektör vid Statens fastighetsverk.

Renoveringsarbetet pågår 2025–2027 och omfattar bland annat underhåll av broar, renovering av befintliga skyddstak, nya skyddstak, säkring och upprustning av entrévalv och murar, röjning av ej önskad växtlighet och ett gångstråk på borggården för ökad tillgänglighet.

(2026-01-23)

Se även Kronobergs slottsruins framtid säkrad (2025-06-23)