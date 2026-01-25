Nu lanseras ”Så byggdes Värmland”

Värmlands Museum hakar på SVT:s serie Så byggdes Sverige och lanserar föreläsningsserien ”Så byggdes Värmland”. Vid fem tillfällen studeras värmländska byggnader genom historien för att uppmärksamma händelser, förutsättningar och beslut som format landskapet. ”Det kommer att bli en spännande tidsresa genom vårt eget landskap och vår historia”, utlovar museet.

Hur förändras städer och tätorter över tid? Fotografier av stadsmiljön ger en möjlighet att i detalj se hur gaturum och byggnader utvecklats under årens lopp. Förändringarna kan vara en konsekvens av medvetna eller till synes slumpmässiga beslut där vissa kvalitéer bevaras i större utsträckning medan andra försvinner. ”Med avstamp i Byggnadsvårdsåret 50 års projekt ’Refotografering’ lyfter vi frågor om gestaltning av stadsmiljön, då och nu”, skriver Värmlands museum i ett pressmeddelande.

Föreläsningsserien startar den 6 februari. Teman för de fem föreläsningarna är ”Boendets byggnader”, ”Andliga byggnader”, ”Industrier, handel och transporter”, ”Maktens byggnader” och ”Tematik konst och gestaltning”.

Se även Ny SVT-serie om hur Sverige byggdes (2025-10-09)