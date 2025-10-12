Ny chef för Hallwylska museet

Hallwylska museet får en ny museichef. Daniel Wetterskog är utbildad inom museologi och konstvetenskap och kommer närmast kommer från tjänsten som chef för Riksidrottsmuseum med Konsthall 16.

– Jag är glad, stolt, tacksam och ödmjuk över att få möjligheten att leda Hallwylska museet. Det är en fantastisk tidskapsel som bär på ett ovärderligt kulturarv, säger Daniel Wetterskog.

Att leda Hallwylska museet har länge varit en dröm för Daniel Wetterskog som beskriver privatpalatset på Hamngatan 4 i Stockholm som ett av sina absoluta favoritmuseer. Vid sekelskiftet 1900 var huset vinterbostad för makarna Walter och Wilhelmina von Hallwyl som sedan skänkte byggnaden till staten.

– Jag älskar palatset och vartenda föremål som ligger i det. Jag har varit där många gånger på visningar och konserter, men också bara klivit in där i lugnet efter en tuff – eller bra – dag, säger Wetterskog.

Daniel Wetterskog har verkat inom museiområdet under 20 års tid, bland annat som chef för Scenkonstmuseet och i nuvarande position som museichef på Riksidrottsmuseum med Konsthall 16. Han har en filosofie kandidat i museologi och konstvetenskap vid Umeå universitet. Daniel Wetterskog börjar sin nya tjänst på Hallwylska museet den 12 januari 2026.

Magnus Hagberg, överintendent för Statens historiska museer, där Hallwylska museet ingår, välkomnar museets nya chef.

– Jag är glad att Daniel Wetterskog med sin erfarenhet och kreativitet kommer att driva verksamheten och museets fortsatta utveckling vidare, säger Magnus Hagberg.

