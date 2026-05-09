Ny chef för Värmlands museum

Värmlands museum har rekryterat Anna Åberg som ny länsmuseichef. Hon tillträder tjänsten den 17 augusti 2026.

Styrelsen för Värmlands museum har nu avslutat rekryteringen av ny länsmuseichef och beslutat att utse Anna Åberg, i dag kulturchef i Karlstads kommun, till uppdraget. ”Anna Åberg har lång erfarenhet av ledande roller inom kulturområdet och ett starkt fokus på kulturens betydelse för samhällsutveckling, delaktighet och långsiktig hållbarhet”, skriver museet i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket glada över att få välkomna Anna Åberg som ny länsmuseichef. Vi är övertygade om att hennes energi, ledarskap och breda erfarenhet kommer att vara en stor tillgång för Värmlands museum och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling, säger Kristina Lundberg, styrelsens ordförande.

– Värmlands Museum är Värmlands hjärta och en plats som betyder mycket för många. För mig handlar museets uppdrag om mötet med besökaren – om värdskap, berättelser och om att skapa utrymme för samtal, lärande och upplevelser som gör historien levande och relevant i vår samtid. Jag är glad och tacksam för styrelsens förtroende och ser fram emot att tillsammans med medarbetarna, fortsätta utveckla museet till en ännu mer öppen, välkomnande och angelägen plats för ännu fler, säger Anna Åberg.

Anna Åberg tillträder tjänsten den 17 augusti 2026. Fram till dess fortsätter Anna Lundmark Lundbergh som tillförordnad länsmuseichef.

(2026-05-09)