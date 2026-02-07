Ny digital runda om Borås byggnader

I Borås lanseras nu ”Husens Historia” som är en ny kulturhistorisk runda där 23 utvalda byggnader i staden har märkts upp med informationsskyltar. Genom skyltarnas QR-koder och appen Hej Borås kan invånare och besökare ta del av stadens byggnadshistoria och följa en sammanhängande promenad i stadsmiljön.

De nya skyltarna ger kortfattad information om varje byggnads kulturhistoriska betydelse. Den som vill veta mer kan ladda ner appen där det finns information om flera byggnader och en interaktiv karta som visar hur de tillsammans bildar en kulturhistorisk runda.

Satsningen syftar till att göra Borås historia mer synlig i det offentliga rummet och att väcka nyfikenhet kring stadens bebyggelse – både hos dem som bor i staden och hos besökare. För att tillgängliggöra informationen för fler så finns den översatt till engelska i appen.

– Det här är ett sätt att göra stadskärnan mer levande och samtidigt sprida lite kunskap. Vi ger ett axplock av de otaliga berättelser om stadens historia som dessa byggnader bär på, säger Johannes Daun, enhetschef för De kulturhistoriska museerna.

Rundan genomförs i valfri takt och kan fungera både som en spontan upptäcktsfärd och som en planerad promenad. Kombinationen av fysiska skyltar och digital information gör det enkelt att ta del av innehållet, oavsett om man läser på plats eller via mobilen.

Initiativet är också en del av ett långsiktigt arbete med att synliggöra Borås kulturarv och stärka förståelsen för hur stadens historia har format dagens stadsmiljö.

– Borås bär på en rik historia och genom dessa skyltar hoppas vi kunna sänka trösklarna och tillgängliggöra stadens kulturarv ännu mer. En promenad i centrum kan nu förvandlas till en upptäcktsfärd i vår gemensamma historia, säger Viktor Åberg (S), ordförande i kulturnämnden i Borås.

”Husens Historia” är den första av flera möjliga tematiska rundor. Ambitionen är att på sikt utveckla fler promenader med olika historiska fokus, till exempel Borås textila arv. En tryckt karta kommer också att tas fram för att nå ut ytterligare med satsningen.

Se även Kulturhistorisk karta i ny mobilapp (2024-08-18)