Ny generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen

Regeringen har i dag beslutat att anställa Malin Ekman Aldén som myndighetschef och generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen. Hon är för närvarande generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

– Jag har glädjen att berätta om regeringens beslut att anställa Malin Ekman Aldén. Med en lång och gedigen erfarenhet från statsförvaltningen och av strategisk styrning, organisationsutveckling och förändringsledning har Malin mycket goda förutsättningar att leda och utveckla myndigheten, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Malin Ekman Aldén är sedan 2016 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Tidigare har hon bland annat arbetat som generalsekreterare för Svenska handikapporganisationers internationella biståndsorganisation. Ekman Aldén har även varit gruppchef på Socialdepartementet. Hon tillträder tjänsten den 1 april 2026.

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i det flerspråkiga Sverige. Den nuvarande generaldirektören Martin Sundin avslutar sitt uppdrag den 31 mars 2026.

(2026-01-29)