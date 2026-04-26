Ny ordförande för Sveriges Museer

Cajsa Lagerkvist har valts till ny ordförande för branschorganisationen Sveriges Museer. Hon har en bakgrund som kulturhistoriker och museolog och är sedan förra året avdelningschef på Göteborgs museer och konsthall.

”Cajsa Lagerkvist har lång erfarenhet från musei- och kulturarvssektorn och ett starkt engagemang i frågor som rör kunskap, demokrati och museernas roll i samhället”, skriver Sveriges Museer. Som ordförande kommer hon att leda styrelsens arbete med att stärka, synliggöra och samla museibranschen och bidra till utvecklingen av Sveriges Museer som branschorganisation.

Cajsa Lagerkvist tillträdde 2025 som avdelningschef för Göteborgs museer och konsthall. Dessförinnan var hon länsmuseichef på Hallands länsmuseer och har bland annat också varit chef för Mölndals stadsmuseum och utställningschef på Världskulturmuseet.

Lagerkvist ersätter Niklas Cserhalmi som varit förbundets ordförande sedan 2021.

(2026-04-26)

