Ny söktjänst för digitalt material på KB

Nu finns en ny söktjänst där man hittar allt bild- och textmaterial som finns digitiserat på Kungliga biblioteket. Det mesta är helt fritt att ladda ner och använda.

En handskrift av Bellman, ett reklamblad från 1800-talet eller ett vykort från din hemstad. I KB Digitalt kan man utforska vår gemensamma kulturskatt. I tjänsten finns bland annat affischer, kartor, vykort, landskapsbilder, porträtt, reklamtryck, handskrifter och teckningar.

De flesta objekt i KB Digitalt är upphovsrättsfria, vilket betyder att man får använda dem hur man vill, till exempel till forskning, undervisning eller egna projekt. Det finns dock undantag – objekt som är märkta ”Begränsad åtkomst” ingår i samlingar som inte är upphovsrättsligt fria. Dem får man titta på men inte vidareanvända utan att själv säkra rättigheterna.

Kungliga biblioteket arbetar kontinuerligt med digitisering av samlingarna och KB Digitalt ska successivt fyllas på med nytt material. Merparten av KB:s samlingar består dock fortfarande av fysiska objekt.

Länk till KB Digitalt

(2025-12-19)

