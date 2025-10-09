Ny SVT-serie om hur Sverige byggdes

Den 30 oktober har Så byggdes Sverige premiär i SVT. Det är en programserie om hur våra svenska hus, hem och städer vuxit fram och hur de kan komma att se ut i framtiden.

Seriens ciceron, Petra Mede och arkitekturprofilerna Gert Wingårdh och Mark Isitt, tar med tittarna på en tidsresa med start för hundra år sedan och hundra år in i framtiden. Följ med till villagatan, storstaden, bruksorten, landet, drömlyan, förorten, centrum och byn.

– Med Så byggdes Sverige fortsätter SVT att berätta den stora historien om vårt land. Den här gången utforskar vi varför Sverige ser ut som det gör. Vilka drömmar är det som har format hur svenskarna valt att bygga och bo? Och hur kommer vi att bo i framtiden?, säger Eva Beckman, programdirektör SVT.

Serien är inspelad på en rad platser runtom i Sverige, bland annat Kiruna, Luleå, Örebro, Åtvidaberg, Göteborg, Helsingborg, Östersund, Röstånga, Malmö och Stockholm. Ett 30-tal experter och profiler inom arkitektur, historia och samhällsplanering medverkar i programserien. Allt arkivmaterial har restaurerats och färglagts med hjälp av AI för en mer levande upplevelse.

Vid sidan om Så byggdes Sverige publiceras serien Så byggdes din stad med restaurerade och färglagda arkivbilder från de senaste hundra åren. Det blir åtta historiska halvtimmar från Karlskrona, Umeå, Karlstad, Falun, Uddevalla, Visby, Sundsvall och Västerås.

(2025-10-09)

Se även Ny dokumentärserie om Sverige och kriget (2025-02-11)