Nya kulturarv på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv

Från demoscenen, fössta tossdan i mass och höhässjning till studiecirkel, tunnbrödsbakning och växtfärgning. Nu har sammanlagt 21 nya kulturarv skrivits in på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv.

De nya kulturarv som har skrivits in under våren 2025 är: demoscenen, frivoliteter, fössta tossdan i mass, grova kroppkakor, höhässjning, kalvdans, kulning, kura skymning, loshulta torsda, nålbindning, näverslöjd i Härjedalen, ranavävning, Riksteatern Crea, rönnbarksslöjd, skarvsöm, studiecirkel, sydsvenskt bonadsmåleri, tunnbrödsbakning, Upplandskubb, växtfärgning och ängshävd på Gotland.

Den nationella förteckningen är en del av Sveriges arbete med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. De nya kulturarven skrivs in på förteckningen efter att ha lämnats som förslag från allmänheten.

– Intresset för våra levande traditioner växer och engagerar fler och fler. Den bilden bekräftas när vi ser alla de nya kulturarv som lagts till vår nationella förteckning. Det är tydligt att många ser värdet i att äldre traditioner och nedärvd kunskap lever vidare, men också i att uppmärksamma nya fenomen som kompletterar bilden av vårt samlade kulturarv, säger Martin Sundin som är generaldirektör på Institutet för språk och folkminnen (Isof).

På förteckningen finns nu ett 90-tal exempel på immateriella kulturarv som lever och förs vidare i Sverige i dag. Det handlar till exempel om hantverk, högtider, mat, musik och umgängesformer.

– Vi är glada över att Sveriges arbete med konventionen och den nationella förteckningen över immateriella kulturarv har fått stor spridning och att det pågår intensiv verksamhet för att dokumentera och beskriva nya traditioner samt kunskaper och färdigheter som rör utövandet av allt från slöjd och mathantverk till scenkonst, digitala och vokala musiktraditioner samt praktiker som gynnar biologisk mångfald, säger Charlotte Hyltén-Cavallius som är senior rådgivare på Isof och ansvarig för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Under årets nomineringsperiod var det stort intresse för att skicka in förslag till förteckningen. De nya kulturarven har skrivits in vid tre olika tillfällen, och sammanlagt har förteckningen under perioden mars–maj månad utökats med 21 nya kulturarv. Hela förteckningen över svenska immateriella kulturarv finns här.

(2025-05-23)

Se även Höhässjning och studiecirkel nya kulturarv (2025-03-23)