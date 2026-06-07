Nytt stöd till kommuner för att bevara bebyggelse med kulturvärde

Riksantikvarieämbetet har tagit fram ett nytt metodstöd för inventering av bebyggelse med kulturvärden. Syftet är att ge kommuner bättre förutsättningar att ta tillvara befintlig bebyggelse i plan- och byggprocessen och därmed bidra till en mer hållbar utveckling av den byggda miljön.

Kommunerna har ansvar för att bevara och varsamt utveckla bebyggelsemiljöer med kulturvärden. Nya krav i plan- och bygglagen och regeringens nya inriktning för arkitekturpolitiken ökar kommunernas behov att identifiera och beskriva hur kulturvärden ska tas till vara i samhällsplaneringen. Nu släpper Riksantikvarieämbetet ett metodstöd som ska underlätta för kommuner att beskriva och värdera byggnader med kulturvärden för att kunna använda dem som en resurs i samhällsplaneringen.

– Det nya metodstödet är ett viktigt steg för att stärka kommunernas möjligheter att arbeta långsiktigt och hållbart med kulturvärden. Genom att ta vara på det som redan finns kan vi både hushålla med resurser och skapa attraktiva och hållbara livsmiljöer, säger riksantikvarien Susanne Thedéen.

Kommunernas behov av vägledning är tydligt. Riksantikvarieämbetets uppföljningar visar att många kommuner i dag saknar aktuella och tillräckligt tydliga underlag om bebyggelsens kulturvärden. Många inventeringar är äldre än tio år, framtagna med olika metoder och visar inte en aktuell bild av bebyggelsens kulturvärden. Skillnader i begrepp, urval och detaljeringsgrad gör det svårt att skapa förutsägbarhet, både inom kommunen och i dialogen med allmänhet, fastighetsägare och andra aktörer.

En bebyggelseinventering är ett centralt kunskapsunderlag i kommunernas plan- och lovprocesser. Den hjälper kommuner att förstå vilka kulturvärden som finns i bebyggelsen och hur de kan tas till vara i olika beslut – från översiktsplanering till bygglov.

Kunskap om kulturvärden handlar inte bara om att bevara det förflutna. Det är också en förutsättning för att kunna utveckla bebyggelse på ett hållbart sätt.

– En väl genomförd inventering gör det lättare att förena bevarande och varsam utveckling. När kunskapen finns på plats kan kulturvärden bli en aktiv resurs i samhällsplaneringen i stället för ett hinder, säger Ebba Gillbrand, utredare på Riksantikvarieämbetet.

(2026-06-07)

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