Oden – den mörke guden

Oden var den främsta av asagudarna och styrde över krig, visdom och död. Hans två korpar Hugin och Munin, minne och hågkomst, flög över världen och rapporterade vad de sett. Sleipner, hans åttafotade häst, kunde galoppera snabbare än vinden.

Myterna kring Oden är många och fortsätter alltjämt att fascinera. I dag syns hans namn i en mängd olika sammanhang. I populärkulturen möter vi honom i filmer, musik och litteratur. I en helt annan kontext har högerextrema grupper tillägnat sig de rasistiska och chauvinistiska Odenbilder som utformades av den völkiska rörelsen för över hundra år sedan. Men hur såg Odendyrkan egentligen ut i det hedniska Norden? Vad kan förmodas vara autentiskt och vad har tillkommit senare?

Filologen Klaus Böldl går till de arkeologiska och litterära källorna för att undersöka Odenmyterna och deras receptionshistoria, från Snorre Sturlasson och Saxo Grammaticus till C. G. Jung och Otto Höfler. Böldl redogör för de många tolkningar och omtolkningar som approprierats och utnyttjats politiskt för att forma nationella identiteter – tolkningar som enligt Böldl många gånger kommit att ställa sig i vägen för förståelsen av vem Oden var i det hedniska Norden.

Klaus Böldl är professor i skandinaviska medeltidsstudier vid Nordiska institutet på Christian-Albrechts-­Universität zu Kiel.

Klaus Böldl:

Oden. Den mörke guden

Bokförlaget Daidalos

Utkom 2025