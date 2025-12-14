Odens jakt

Den svarta ryttaren och döden är en mycket spridd folklig berättelse om en skräckinjagande man på en svart häst jagande en vettskrämd ung kvinna som emellertid lyckas gömma sig. Hon möter en vandrare som lovar att inget säga till förföljaren, som emellertid strax dyker upp. Vandraren blir livrädd och avslöjar vart kvinnan sprang. Den svarta ryttaren rider snabbt däråt. Kort därpå hörs ett skott och snart kommer ryttaren förbi med den skjutna och döda kvinnan slängd över sadeln. Hade vandraren ljugit så hade det blivit han som dödats av den skrämmande svarta ryttaren.

Så gick denna historia under benämningen Hinjakta, Hindjakta eller Odens jakt i Östergötland i äldre tider, men även långt in på 1900-talet. Föga anade någon i trakten då att berättelsen utgjorde en sista kvarleva från en uråldrig, spridd myt – kanske den äldsta i vårt land.

Egentligen har berättelsen mångtusenåriga rötter ner i historien. Inte bara i Nordens historia. Ryttaren, hans hundar och den jagade kvinnan finns i liknande berättelser spridda i varianter i olika kulturer och epoker. Utifrån denna myt skriver författarna boken.

Anders Kaliff är professor i arkeologi i Uppsala och författare till en rad böcker i sitt ämne. Terje Østigård är docent på samma institution, tillika universitetslektor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, samt författare.

Anders Kaliff & Terje Østigård:

Odens jakt. En uråldrig indoeuropeisk myt

Carlsson Bokförlag

Utkom 2025