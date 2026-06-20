Ökningen av museibesöken har avstannat

Situationen på landets museer har stabiliserats efter pandemiåren och förändringarna under 2025 var små jämfört med 2024, visar ny officiell statistik från Myndigheten för kulturanalys.

Mängden personal, utställningar och publika aktiviteter ökade något, men besöken minskade efter flera års uppgång efter pandemin. Statistiken visar även att andelen av museernas finansiering som kommer från andra källor än de offentliga anslagen inte längre ökar.

Under 2025 gjordes 30 miljoner museibesök i Sverige, en minskning med 1 procent jämfört med 2024. Det visar rapporten Museer 2025 från Myndigheten för kulturanalys publicerat. Antalet utställningar och publika aktiviteter ökade något under 2025 på landets stora museer. Under året ökade även de totala kostnaderna i löpande priser med 4 procent jämfört med 2024. Antalet årsarbetskrafter på museerna var 5 918, vilket också är 4 procent högre än 2024.

Sammantaget visar statistiken för 2025 på stabilitet i museisektorn, i synnerhet jämfört med den allmänna uppgången i aktivitet efter pandemin.

– Liksom förra året var utvecklingen i år blandad för de viktigaste indikatorerna. Antalet utställningar och besök gick upp något och likaså antalet årsarbetskrafter. Besöken gick dock ned lite grand. Men det sammantagna intrycket är att situationen i museisektorn ser stabil ut, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys.

På senare år har diskussionen om kulturens finansiering varit omfattande, inte minst vad gäller möjligheterna att öka den privata finansieringen. Denna aspekt berörs också i statistiken.

– Vi har nu under några år i rad sett att andelen av museernas finansiering som inte består av offentliga bidrag eller anslag har ökat. Först efter pandemin, då anslagen var ovanligt höga, och därefter i anslutning till avskaffandet av fri entré för vuxna på de centrala museerna. I år gick dock den andelen tillbaka något, från 39 till 37 procent. Som lägst var den under pandemiåret 2020, då den låg på 23 procent, säger Erik Vestin.

Myndigheten för kulturanalys ansvarar för den officiella statistiken om museer som publiceras i rapporten Museer 2025. Rapporten innehåller en sammanställning av de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi. Denna statistik är årligen återkommande och baseras på en enkätundersökning med museerna. I 2025 års undersökning inkom svar från 371 museer med minst en årsarbetskraft. Därutöver besvarades enkäten av 296 museer med mindre än en årsarbetskraft samt 6 botaniska trädgårdar. Mer dokumentation av statistiken finns i rapporten och i dess kvalitetsdeklaration.

Rapporten Museer 2025 kan läsas på Kulturanalys hemsida.

(2026-06-20)

Se även Museibesöken fortsatte att öka 2024 (2025-06-21)