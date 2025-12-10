Olaglig grävning vid Kungshögarna i Gamla Uppsala

Upplandsmuseet har gjort en polisanmälan om misstänkt fornminnesbrott efter att ett 40-tal grävda hål i en av de tre stora Kungshögarna i Gamla Uppsala. Museet och fornlämningsområdet håller öppet som vanligt.

Den 9 december upptäckte personal vid Gamla Uppsala museum ett fyrtiotal fyrkantiga gropar innanför staketet runt Mitthögen. Groparna är cirka 20–30 centimeter stora och i varje grop har grästorven lagts tillbaka efter grävningen.

Upplandsmuseets arkeologer har ännu inte kunnat undersöka groparna närmare eftersom man avvaktar en skadeutredning, men mycket tyder på att en metalldetektor har använts för att lokalisera metallföremål som sedan grävts upp. Groparna bedöms därför vara plundringsgropar.

Den exakta tidpunkten är okänd, men utifrån museets verksamhet och överblick över området bedöms ingreppet ha skett mellan den 6 och 9 december.

Inga motsvarande ingrepp har observerats vid de övriga högarna eller intilliggande gravfält. Hur djupt det har grävts och om några arkeologiska föremål har skadats eller försvunnit är ännu inte känt. Alla markingrepp i ett fornlämningsområde innebär risk för skador, men den synliga markskadan bedöms kunna återställas när utredningen är avslutad.

Gamla Uppsala är ett av Sveriges mest betydelsefulla fornlämningsområden. Kungshögarna och Högåsgravfältet utgör en av de största koncentrationerna av monumentala gravhögar i östra Mellansverige. Området var begravningsplats för kungasätet Gamla Uppsala och användes främst under vendeltiden (cirka 550–750 e.Kr.)

Området skyddas av kulturmiljölagen. Det är förbjudet att gräva, använda metalldetektor eller utföra andra ingrepp i fornlämningen utan tillstånd från Länsstyrelsen. Markägare är Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen ansvarar för beslut om arkeologisk skadeinventering.

”Stiftelsen Upplandsmuseet är djupt bekymrad över händelsen. Plundring är ett återkommande problem på fornlämningsområden runt om i landet, och stora ytor är svåra att övervaka kontinuerligt. Museet uppmanar därför allmänheten att vara uppmärksam och kontakta polis om misstänkt aktivitet observeras inom eller i närheten av kulturhistoriskt känsliga områden”, skriver museet i ett pressmeddelande.

