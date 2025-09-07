Ölandsmålare

Öland är klassisk mark inom det svenska måleriet. Inte många andra av landskapen är så genomforsat av färg som denna långsmala ö. Konstnärerna upptäckte tidigt landskapet och havet. Först ut var Albert Theodor Gellerstedt, som under 1870-talet skildrade den säregna naturen i små förtätade akvareller. Han följdes snart av Nils Kreuger och ölänningen Per Ekström som redan fanns på plats. Dessa tre, alla med intryck från det franska friluftsmåleriet, inledde det öländska landskapsmåleriet.

Men den mer strida strömmen av konstnärer kom till ön under 1940-talet, sedan världskriget spärrat gränserna till södra Europa. Redan då var Öland etablerat som ett inhemskt konstens landskap. Hit kom konstnärerna för att söka det franska ljus de nu blivit utestängda från. Ölandsmåleriets blomstringsperiod inleddes.

Boken Ölandsmålare – en konsthistoria behandlar 116 av de konstnärer som varit och är verksamma på ön. Författaren har känt och känner många av målarna och därmed har boken fått en personlig prägel. Ett stort antal konstverk återges så varje konstnär finns presenterad i både ord och eget verk.

Anders Nilson har under många år arbetet som chef för Ölands Museum Himmelsberga. Han har skrivit en rad böcker om bland annat öländsk sjöfart och konstnärer.

Anders Nilsson:

Ölandsmålare – en konsthistoria

Carlsson Bokförlag

Utkom 2025