Om kyrkligt kulturarv, lärande och besöksnäring

Det kyrkliga kulturarvet är en omistlig rikedom och en stor kostnad för Svenska kyrkan. I oktober 2024 genomfördes projektet ”På liv och död – mötesplats för kulturarv, lärande och besöksnäring” i Uppsala domkyrka. Denna antologi förenar teoretiska perspektiv och praktiknära erfarenheter och vill visa hur kyrkorummet fungerar för kunskapsbildning, tolkning och destinationsutveckling i samverkan mellan församling, akademi och andra kulturarvsaktörer.

Antologin På liv och död rymmer material från forumveckan med konferens, publika visningar och tematiska utställningar. Den största publika insatsen var utställningen På liv och död som med tema kring dop, nattvard och begravning visades i domkyrkan under en månad. I programmet ingick också en musikhistorisk konsert baserad på aktuell forskning om musik ur Uppsala domkyrkas historia. Andra publika moment synliggjorde domkyrkokonservatorernas arbete och kulturarvsförvaltningens villkor.

Bidragen spänner från mystagogikens rumsliga och rituella pedagogik till frågor om museal förvaltning, normativitet i skyltning och entrépraktiker och kyrkomiljöers potential och ansvar som besöksmål och rum för lärande. Antologin visar på olika möjligheter att bevara, använda och utveckla kyrkliga kulturmiljöer utan att förlora kyrkorummets liturgiska integritet.

Boken är tänkt som inspiration till hur Svenska kyrkans församlingar i samverkan med andra aktörer kan utveckla sitt arbete och ansvarstagande för det kyrkliga kulturarvets vård och tillgänglighet på ett sätt som tjänar kyrkans uppgift och åtaganden.

Medverkande författare är Pia Bengtsson Melin, Markus Dahlberg, Charlotta Ingerholt, Karin Johannesson, Lena Liepe, Carola Nordbäck, Helena Wangefelt Ström, Henrik Widmark och Maria Södling.

Cecilia Karlsson (redaktör):

På liv och död. Om kyrkligt kulturarv, lärande och besöksnäring

Artos Academic

Utkom 2025