Om sökandet efter Magnus Ladulås grav

Riddarholmskyrkan har i århundraden varit kunglig gravkyrka. Sedan den imponerande tegelbyggnaden uppfördes som klosterkyrka i slutet av 1200-talet har historia skapats här, ofta knuten till rikets ledande personer och ätter. Trots detta har endast en bråkdel av allt som utspelat sig inom kyrkans fyra väggar lämnat spår i de bevarade källorna. Det mesta är sedan länge försvunnet ur minnet.

När undersökningar genomfördes i kyrkans kor år 2011 visade de sensationellt att kung Magnus Ladulås kvarlevor inte vilar i gravkammaren under stenen som bär hans namn och porträtt. Hur har detta kunnat ske? Genom moderna analysmetoder och förnyade studier söker bokens författare efter svar – och nycklar till att förstå historiska skeenden långt tillbaka i tiden.

Boken Magnus Ladulås grav. Om sökandet i Riddarholmskyrkan redovisar resultaten från de undersökningar som genomfördes i Riddarholmskyrkan åren 2011–2018.

Medverkande författare är Calle Althoff, Alexander Andrée, Lin Annerbäck, Markus Fjellström, Kerstin Lidén, Anders Lindahl, Arne Lindberg, Peter Lingström, Rolf Skuncke, Sabine Sten, Maria Sääf och Maria Vretemark

Lin Annerbäck & Maria Vretemark (redaktörer):

Magnus Ladulås grav. Om sökandet i Riddarholmskyrkan

Stockholmia förlag

Utkom 2026