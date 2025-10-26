Operation Rädda Danmark

Våren 1945. Nazityskand vacklade, Röda armén ryckte fram – och i Köpenhamn fruktade man att en sovjetisk ”befrielse” skulle leda till en ny ockupation av främmande makt eller rentav en blodig slutstrid på dansk mark. Samtidigt förbereddes en plan i den svenska militärledningen med kodnamnet operation Rädda Danmark.

Marcus Törner berättar för första gången om den hemligstämplade invasionsplanen, där 60 000 soldater och 6 000 fordon skulle landsättas för att befria Danmark innan Röda armén hann dit. Men insatsen var riskfylld. På andra sidan Öresund väntade tyska soldater, kustartilleri och örlogsfartyg, medan svenska officerare tampades med både tidspress och interna maktstrider. Med topphemliga spionuppdrag och militära förberedelser bakom kulisserna ställdes Sverige inför den avgörande frågan: Skulle vi gå i krig för att rädda ett broderfolk?

Marcus Törner har arbetat som militärhistorisk guide och publicerat flera artiklar inom ämnet. Han har tjänstgjort inom både armén och flygvapnet och är i dag kadett på Militärhögskolan Karlberg.

Marcus Törner:

Operation Rädda Danmark. Sveriges hemliga invasionsplan 1945

Historiska Media

Utkom 2025