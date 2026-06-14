Örbyhus slott

Örbyhus gods med sitt praktfulla slott vid Vendelsjön i Uppland är en fängslande kulturmiljö med ursprung i medeltiden. Platsen är kanske mest känd som Gustav Vasas borg och för att Erik XIV satt inspärrad och mördades här, men godsets historia rymmer så mycket mer.

I boken Örbyhus – en historia om godslandskap, slott och människor berättas om lantbruk, bebyggelse och ekonomiska upp- och nedgångsfaser under mer än femhundra år. I myllret av människor som haft godset som sin egendom eller anställning framträder allt från medeltida stormän, Vasakungar och rika ädlingar till lantarbetare, statare, trädgårdsarbetare och livtjänare.

I dag präglas Örbyhus av en enastående slottsmiljö från början av 1900-talet med påkostade inredningar och samlingar av vapen, konst och böcker – skapad av Eugéne von Rosen. Till slottets omgivningar hör även en omfattande lust- och nyttoträdgård som speglar olika tiders park- och trädgårdskonst.

Boken om Örbyhus är skriven av forskare inom kulturgeografi, historia, ekonomisk historia, kulturvård, konstvetenskap, etnologi och agrarhistoria. De medverkande författarna är Johan Berg, Carolina Brown, Mia Geijer, Håkan Jakobsson, Inger Olausson, Marie Steinrud och Göran Ulväng. Björn Ullhagen har tagit de nya fotografierna i boken.

Ulrich Lane (redaktör):

Örbyhus – en historia om godslandskap, slott och människor

Kollberg & Ullhagen Produktion

Utkom 2026