Ostindiska kompanierna

När européerna på 1600-talet gav sig ut i världen sökte många lyckan längs Indiska oceanens kuster. Konkurrensen var hård och farorna många: sjörövare, giriga furstar och tropiska farsoter gjorde resorna riskfyllda och oförutsägbara. För att överleva grundade nederländare, britter, fransmän, danskar, svenskar och österrikare egna handelskompanier – nätverk som blev trygga baser för köpmännen. Dessa ostindiska kompanier förenade privata intressen med statens ambitioner och lade grunden för en helt ny typ av global handel.

För Nederländerna och Storbritannien ledde framgångarna till enorma koloniala rikedomar, medan mindre nationer som Sverige och Danmark kämpade för en plats på världshaven. Även om de svenska expeditionerna till Kanton var få, väckte de drömmar om äventyr, lyx och exotiska varor som siden, te och porslin.

Dick Harrison berättar i denna bok om de mytomspunna ostindiska kompaniernas tid – en epok fylld av risk, mod och girighet. Här skildras hur sagolika skatter och förmögenheter hägrade i fjärran, hur tusentals människor satte livet på spel för att nå dem, och hur dessa farofyllda sjöresor beredde vägen för den västerländska imperialismen och industriella revolutionen.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och har skrivit över hundra böcker om svensk och internationell historia, däribland Jarlens sekel. En berättelse om 1200-talets Sverige som utsågs till Årets bok om svensk historia 2002, och på senare år Tusen år i Uppåkra. En järnåldersmetropol uppgång och fall, Hansan. Ett handelsimperiums uppgång och fall och Från köpmanskyrka till katedral. Visby domkyrkas historia.

Historiska Media

Utkom 2026