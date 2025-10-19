Överlevaren Gustav III

Född i en tid då kungamakten var svag lyckades Gustav III mot alla odds återupprätta enväldet. Genom sin dramatiska statskupp 1772 satte han punkt för frihetstiden och styrde Sverige som en upplyst despot. Han förbjöd tortyr, tog viktiga steg mot svensk religionsfrihet och lyfte kulturlivet till nya höjder.

Men Gustav inskränkte också tryckfriheten, inrättade en hemlig polis, kväste sina kritiker och kastade landet in i ett kostsamt krig mot Ryssland. Maktanspråken gav honom många fiender, men gång på gång lyckades han ta sig igenom politiska intriger, skandaler och militära uppror.

Hugo Nordland ger i Överlevaren en uppdaterad skildring av Gustav III:s liv, i ljuset av de senaste decenniernas forskning. Det är en berättelse om maktens pris och en kung som ständigt balanserade på knivseggen mellan triumf och tragedi.

Hugo Nordland är historiker och förläggande redaktör på Historiska Media. Han disputerade med avhandlingen Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788-1814 och har utkommit med Militära misstag. Från underskattning av motståndaren till överambitiösa planer och D-dagen. Den 6 juni 1944.

