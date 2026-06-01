Paddla!

Sjöhistoriska museet

22 maj 2026 –

I utställningen Paddla! får besökaren följa paddlingens spår – från historiska långfärder till dagens friluftsliv och upptäcka varför människor ständigt söker sig ut på vattnet.

– Pröva att packa en kajak, testa din balans eller kryp in i ett tält där naturens ljud omsluter dig. En viktig aspekt och en förutsättning för utställningen är allemansrätten, samt ansvaret som följer med den, säger Elin Petersson, innehållsproducent och programansvarig.

Utställningen rör sig i olika paddelmiljöer och ger en inblick i hur paddling och friluftsliv har utvecklats över tid – från historiska långfärder till dagens klubbverksamhet. Här finns friluftsutrustning att känna igen sig i, men också historiska föremål ur museets samlingar – kanoter, kajaker och segelkanoter som bär på berättelser om människor som gett sig ut på olika slags vatten i alla tider. Besökaren får till exempel stifta bekantskap med Gustav Nordin, som år 1905 paddlade från Stockholm till Paris, en resa som tog fyra månader.

– Med den här utställningen vill vi väcka nyfikenhet för paddling och friluftsliv samt inte minst inspirera fler att komma ut i naturen, ut på vattnet, säger museichefen Mats Djurberg.

Paddla! stannar inte i utställningsrummet. Den vill vidare – ut på vattnet. I anslutning till utställningen finns Green kayak och kayakomat där museets besökare kan ta steget från tanke till handling och själva ge sig ut på Djurgårdsbrunnsviken. Sjöhistoriska anordnar även paddelkurser i teknik och säkerhet.