Pälsbranschen som lokalt kulturarv

I denna avhandling används historiska perspektiv för att undersöka kulturarvsskapande processer kring pälsbranschen i Tranås mellan åren 1938 och 2025. Syftet är att öka förståelsen för hur kulturarv skapas på lokal nivå och belysa hur detta kan förstås utifrån lokala kontexter.

Undersökningen centreras kring hur aktörer har skapat, omförhandlat och återskapat pälsbranschens kulturarv på lokal nivå genom konstruktioner av berättelser, arkiv, en samling och museiutställningar. Dessa konstruktioner analyseras med en metod som utvecklas i avhandlingen med inspiration från postmodern arkivteori. Metoden innebär att kulturarvsskapande processer analyseras i tre faser: initiering, fixering och aktivering.

Resultatet visar att företag, företagare och hantverksutbildade män i kraft av sin lokala auktoritet haft stora möjligheter att initiera, delta i och förhandla kulturarvets innehåll och betydelser under hela den undersökta perioden. Detta reflekterades i det innehåll som fixerades i berättelser, arkiv, samlingar och utställningar genom att dessa ständigt ramades in av en grundberättelse om företag, företagare och hantverkare. Grundberättelsen aktiverades över tid genom nya initieringar och fixeringar. Därtill synliggörs även tystnader om exempelvis arbetares upplevelser och djurrättsaktivism.

Genom att studera kulturarvsskapande processer i tre faser synliggörs de förutsättningar som möjliggjorde konstruktioner av pälsbranschen i Tranås som ett oproblematiskt lokalt kulturarv. En sådan förutsättning var att det skapades en lokal auktoriserad kulturarvsdiskurs som gjorde att vissa aktörer och deras konstruktioner av detta kulturarv hade större inflytande än andra i den kulturarvsskapande processen.

Avhandlingens resultat bidrar till forskning om kulturarvsskapande processer genom att visa hur lokal auktoritet och lokala kontexter har möjliggjort att pälsbranschen i Tranås har konstruerats som ett oproblematiskt kulturarv, även i tider då branschen kritiserades och ifrågasattes nationellt och internationellt.

Jenny Sofie Lindeberg:

Pälsbranschen som lokalt kulturarv. Kulturarvsskapande processer i Tranås 1938–2025

Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Disputation: 23 maj 2025