Plundringen gav datering av Anundshög

I början av maj 2025 upptäcktes att fornlämningsområdet vid Anundshög strax utanför Västerås utsatts för plundring. Ett stort antal gropar hade grävts, sannolikt i syfte att ta föremål ur marken. Händelsen ledde till en polisutredning om misstänkt fornminnesbrott och väckte känslor av både sorg och ilska. Brottet blev också en påminnelse om vilket stort värde vårt gemensamma kulturarv har för människor i dag. Det engagemang som väcktes visar på kulturarvets centrala roll för vår gemensamma identitet.

Men brottet har också gett ett resultat som bekräftar Anundshögs betydelse. Vid dokumentationen av de skadade ytorna togs prover på kol från en grop som var grävd i en av de stora skeppssättningarna. Analysen visar en datering till äldre vendeltid, cirka 500–650 e.Kr.

Det är ett glädjande besked i det tråkiga som inträffade. Dateringen placerar Anundshög i en period som de senaste årens forskning lyft som avgörande för förståelsen av Mälarregionens maktcentra och vikingatidens samhällsomvandling.

Samtidigt visar fyndet på vad som gått förlorat. Plundringen berövade oss möjligheten att ta fram kunskap på ett korrekt sätt. Om arkeologer hade fått genomföra en systematisk undersökning på platsen hade fler avgörande frågor kunnat besvaras: Hör lagret med kol till själva skeppssättningen eller är det från en äldre aktivitet? Är skeppssättningen anlagd som en grav eller hade den en annan funktion?

– Arkeologi är mer än att hitta föremål eller en enskild datering – det är ett vetenskapligt arbete som syftar till att förstå vår förhistoria, våra samhällen och vår utveckling. Dateringen är dock viktig och värdefull, det ger en glimt av vad en vetenskaplig arkeologisk undersökning kunnat tillföra, säger Nina Eklöf, museichef vid Västerås museer.

Trots det inträffade är Anundshög fortfarande en av Sveriges mest monumentala fornlämningsmiljöer. Även för den som saknar fördjupad kunskap om arkeologi eller historia erbjuder området en stark visuell och känslomässig närvaro.

– Vetenskapligt är platsen avgörande för förståelsen av samhällsutvecklingen i Mälardalen och norra Europa under järnålder och medeltid – inte minst i relation till framväxten av det svenska kungariket. Samtidigt är det en levande plats för allmänheten, där historien kan upplevas fysiskt och direkt, säger Andreas Hennius, filosofie doktor i arkeologi och kommande forskningssamordnare på Västerås museer.

(2025-09-16)

