Poesin, publiken och pengarna

Skönlitteratur och kommers utmålas ofta som varandras motsatser. Historiskt har det dock varit långt ifrån fallet. Romanen växte fram hand i hand med kapitalismen och konsumtionssamhället.

Med romanen följde en ny typ av författare: marknadsförfattaren. I deras berättelse var det inte längre adelsmän, aristokrater och riddare som stod i centrum. Det var köpmän, grosshandlares döttrar, hantverkare, ämbetsmän, arbetare och till och med prostituerade. I realismens anda gestaltade marknadsförfattarna den gryende modernitetens vardag där ekonomin ofta var central. Den tidiga romanen kom därför att betraktas som en viktig källa för ekonomisk kunskap, framförallt av moralisk karaktär. Den fyllde det ekonomiska livet med mening.

I Poesin, publiken och pengarna beskriver idéhistorikern Henrik Dalgard romanens relation till det ekonomiska livet under 1800-talets första hälft. Han gör detta med hjälp av tre av tidens största svenska marknadsförfattarna, nämligen Fredrika Bremer, Carl Jonas Love Almqvist och Emilie-Flygare Carlèn.

Henrik Dalgard är skribent med en masterexamen i idé- och lärdomshistoria. Han har tidigare bland annat arbetat som ledarskribent på Svenska Dagbladet.

Henrik Dalgard:

Poesin, publiken och pengarna. Hur romanen gav kapitalismen en mening

Timbro förlag

Utkom 2025